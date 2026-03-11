Il Comune ha ricevuto dalla Regione oltre 218mila euro di cofinanziamento destinato al restauro degli affreschi e delle superfici decorative di palazzo Massari e dei Cavalieri di Malta. I lavori prevedono interventi di conservazione e restauro sulle superfici affrescate del complesso storico. La somma regionale si aggiunge ai fondi già assegnati per questo progetto di manutenzione.

Il Comune ottiene dalla Regione oltre 218mila euro di cofinanziamento per il restauro degli affreschi e delle superfici decorate del complesso di palazzo Massari e dei Cavalieri di Malta. L’intervento complessivo ammonta a 398mila euro e rappresenta l’ultimo passo dei lavori di recupero dello storico palazzo, chiuso dal sisma del 2012. L’intervento, approvato ieri in giunta, prevede un investimento complessivo di 398.151 euro, di cui 218.983 euro finanziati dalla Regione e 179.168 euro a carico del Comune. Il progetto era stato candidato nel 2024 nell’ambito del bando regionale previsto dalla legge regionale 72020 per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico a destinazione culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori a palazzo Massari. Restauro degli affreschi, ecco i fondi della Regione

Palazzo Massari, ok al cofinanziamento regionale per il restauro degli affreschiIl Comune di Ferrara ottiene dalla Regione Emilia-Romagna oltre 218mila euro di cofinanziamento per il restauro degli affreschi e delle superfici...

Con il restauro degli affreschi compare a sorpresa un cavalloCORTE FRANCA (Brescia) Scoperta durante i restauri degli affreschi della chiesa di San Martino a Nigoline di Corte Franca.

PALAZZO MASSARI, IL COMUNE DI FERRARA OTTIENE IL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHINUOVO PASSO VERSO LA RIAPERTURA LA VALORIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE. BALBONI: INTERCETTATE RISORSE IMPORTANTI. GULINELLI: VERSO LA FASE CONCLUSIVA. PRESTO IL VIA AGLI ALLESTIMENTI ... cronacacomune.it

