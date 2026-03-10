Palazzo Massari ok al cofinanziamento regionale per il restauro degli affreschi

Il Comune di Ferrara riceve dalla Regione Emilia-Romagna un contributo di oltre 218mila euro destinato al restauro degli affreschi e delle superfici decorate di Palazzo Massari e dei Cavalieri di Malta. La decisione riguarda il cofinanziamento regionale per interventi di conservazione e recupero di queste strutture storiche. L’approvazione è stata ufficializzata in seguito a un procedimento amministrativo dedicato.

Il Comune di Ferrara ottiene dalla Regione Emilia-Romagna oltre 218mila euro di cofinanziamento per il restauro degli affreschi e delle superfici decorate del complesso di Palazzo Massari e dei Cavalieri di Malta. L’intervento complessivo ammonta a 398mila euro e rappresenta l’ultimo passo dei lavori di recupero dello storico palazzo, chiuso dal sisma del 2012. L’intervento, approvato in Giunta, prevede un investimento complessivo di 398.151,82 euro, di cui 218.983,50 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 179.168,32 euro a carico del Comune di Ferrara. Inizialmente risultato ammissibile, il progetto non era però stato finanziato per esaurimento delle risorse. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Con il restauro degli affreschi compare a sorpresa un cavalloCORTE FRANCA (Brescia) Scoperta durante i restauri degli affreschi della chiesa di San Martino a Nigoline di Corte Franca. Restauro degli affreschi all'Abbazia del Monte, raccolti i 200mila euro. Attualmente sono nove i monaci benedettiniAl Rotary è stato fatto il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio...