Affettuoso e dolce Blues cerca disperatamente una famiglia
Blues è un cane di tre anni che si trova attualmente in attesa di essere adottato. È descritto come un animale affettuoso e dolce, e si trova presso un rifugio per animali. La sua ricerca di una famiglia che possa prendersi cura di lui e offrirgli affetto è al centro della sua attuale situazione. Il cane viene presentato come un esemplare che desidera trovare un nuovo ambiente domestico.
Blues è un cane di 3 anni che sta cercando con tutte le sue forze una famiglia che lo accolga e gli voglia bene.È un mix segugio francese porcelaine, taglia grande, buono e affettuoso, che va d’accordo con le femmine.In genere non abbaia, perché va d’accordo anche coi maschi. Non se la prende. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Carattere adorabile e tanta energia, ecco Muschio: dolce cucciolone che cerca famiglia
LeBron e Durant, i record dei soliti noti. L'Nba cerca successori. DisperatamenteLeBron James supera Robert Parish e diventa il primatista per partite giocate in stagione regolare, addirittura 1612.