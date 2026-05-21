Affettuoso e dolce Blues cerca disperatamente una famiglia

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Blues è un cane di tre anni che si trova attualmente in attesa di essere adottato. È descritto come un animale affettuoso e dolce, e si trova presso un rifugio per animali. La sua ricerca di una famiglia che possa prendersi cura di lui e offrirgli affetto è al centro della sua attuale situazione. Il cane viene presentato come un esemplare che desidera trovare un nuovo ambiente domestico.

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Blues è un cane di 3 anni che sta cercando con tutte le sue forze una famiglia che lo accolga e gli voglia bene.È un mix segugio francese porcelaine, taglia grande, buono e affettuoso, che va d’accordo con le femmine.In genere non abbaia, perché va d’accordo anche coi maschi. Non se la prende. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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