LeBron James supera Robert Parish e diventa il primatista per partite giocate in stagione regolare, addirittura 1612. Kevin Durant supera Michael Jordan come quinto miglior realizzatore di sempre, ora dietro solo a Bron, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e Kobe Bryant. James e Durant, Durant e LeBron. Ancora loro, sempre loro. E c’è Steph Curry infortunato, altrimenti parleremmo pure delle sue implacabili triple, del trio che è fotografia della Nba da oltre 15 anni. Dei tre che a Parigi nell’estate 2024 hanno vinto la medaglia d’oro olimpica per gli Stati Uniti alla faccia dell’anagrafe. Possibile che l’Nba non trovi alternative, non tanto tecniche - Nikola Jokic è un campione mai visto prima, domina senza saltare - quanto di immagine? Sì, è la realtà delle cose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron e Durant, i record dei soliti noti. L'Nba cerca successori. Disperatamente

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