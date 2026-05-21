Affari Tuoi Stefano De Martino indaga sul cambiamento di Martina Nuovo record per Herbert
Giovedì 21 maggio, in occasione di una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha intervistato Marco, un concorrente proveniente dalla Sardegna. Marco si è presentato in studio con l’obiettivo di partecipare al gioco e tentare di realizzare il suo sogno. Durante la trasmissione sono stati toccati anche altri temi, tra cui un possibile cambiamento di una concorrente chiamata Martina. Nel frattempo, un altro concorrente ha stabilito un nuovo record nel gioco.
Giovedì 21 maggio Stefano De Martino accoglie in studio Marco, concorrente dalla Sardegna pronto a realizzare il sogno di giocare ad Affari Tuoi. Il caso gli assegna il pacco numero 11, al centro di una partita ricca di colpi di scena tra offerte rifiutate, cambi decisivi e premi importanti sfumati in un secondo. A movimentare la serata, però, ci pensano anche Herbert Ballerina e Martina, protagonisti di alcuni dei momenti più divertenti della puntata tra cambi di stile e una sfida di palleggi che conquista il pubblico in studio. “Affari Tuoi”, il cambiamento di Martina e il nuovo record di Herbert. Marco apre per primo il pacco numero 4, dove trova appena 20 euro. 🔗 Leggi su Dilei.it
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