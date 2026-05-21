Affari Tuoi Stefano De Martino indaga sul cambiamento di Martina Nuovo record per Herbert

Giovedì 21 maggio, in occasione di una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha intervistato Marco, un concorrente proveniente dalla Sardegna. Marco si è presentato in studio con l’obiettivo di partecipare al gioco e tentare di realizzare il suo sogno. Durante la trasmissione sono stati toccati anche altri temi, tra cui un possibile cambiamento di una concorrente chiamata Martina. Nel frattempo, un altro concorrente ha stabilito un nuovo record nel gioco.

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