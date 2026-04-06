Anche nella serata di Pasqua Stefano De Martino non manca l’appuntamento con Affari Tuoi. Nella puntata di domenica 5 aprile il conduttore apre le porte dello Studio delle Vittorie a Marina, che insieme al compagno si trova a vivere una partita densa di emozioni e colpi di scena. Accanto a lui, come sempre, c’è Herbert Ballerina. Questa volta, però, è Stefano a prendersi la scena: durante il passo a due con Martina il conduttore si lascia andare, tra il grande entusiasmo del pubblico in studio. “Affari Tuoi”, Stefano sostituisce Herbert nel balletto con Martina. La protagonista della puntata del 5 aprile è Marina, fioraia dalla Basilicata, che arriva con il pacco numero 19 e con accanto Brian, compagno e futuro marito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino prende il posto di Herbert. Il momento mozzafiato con Martina

Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosaGiovedì 15 gennaio Stefano De Martino è tornato a prendersi l’access prime time di Rai1 con una nuova puntata di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, Stefano De Martino prende in giro Herbert: il finale è amaroStefano De Martino torna nella serata di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi.

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