Ad Affari Tuoi Nadia accetta 50mila euro ma nel pacco c'erano 100mila
Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 12 aprile, Nadia, proveniente dal Trentino Alto Adige, ha deciso di accettare un'offerta di 50 mila euro proposta dal Dottore. Tuttavia, nel pacco che ha scelto non c’erano solo quei soldi, ma una somma di 100 mila euro. La scena si è svolta davanti al pubblico, con Nadia che ha preso la sua decisione dopo aver aperto il pacco.
Nella puntata di Affari Tuoi del 12 aprile, Nadia dal Trentino Alto Adige accetta 50mila del Dottore. Nel suo pacco c'erano però 100mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ad Affari Tuoi Alessio accetta l’offerta da 75mila euro, ma nel suo pacco ce n’erano molti di piùLa partita di Alessio ad Affari Tuoi tra vari colpi di scena si conclude con "soldi sicuri".
Jonathan ad Affari Tuoi accetta l'offerta del Dottore: aveva 200 mila euro nel paccoJonathan sorride a metà e probabilmente mastica un po' amaro al termine della sua partita ad Affari tuoi.