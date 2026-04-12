Ad Affari Tuoi Nadia accetta 50mila euro ma nel pacco c'erano 100mila

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 12 aprile, Nadia, proveniente dal Trentino Alto Adige, ha deciso di accettare un'offerta di 50 mila euro proposta dal Dottore. Tuttavia, nel pacco che ha scelto non c’erano solo quei soldi, ma una somma di 100 mila euro. La scena si è svolta davanti al pubblico, con Nadia che ha preso la sua decisione dopo aver aperto il pacco.