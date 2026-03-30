Una puntata particolare, quella del 30 marzo di Affari Tuoi. È stata infatti scelta Simona dalla Calabria. Non una concorrente come le altre, dal momento che nell’appuntamento precedente con il game show era stata presentata come new entry. Appena una puntata d’attesa e subito si è ritrovata a sfidare il Dottore. Una gara, la sua, tutt’altro che fortunata, almeno inizialmente. Ecco cos’è accaduto e perché Stefano De Martino si è ritrovato a tirare un calcio all’amico Herbert Ballerina. La partita di Simona. Fin da subito Simona ha dimostrato d’aver consumato tutta la propria fortuna con il fatto d’essere stata subito sorteggiata. Il primo pacco scelto è stato quello dei 300mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, puntata incredibile: Stefano De Martino tira un calcio a Herbert Ballerina

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