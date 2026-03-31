Cosa vedremo al suo posto Stefano De Martino perché la Rai taglia Affari tuoi

Il palinsesto televisivo italiano si modifica ancora, con uno dei programmi più seguiti dell’access prime time che sarà cancellato. La decisione riguarda un trasmissione di intrattenimento molto popolare, sostituita da una nuova proposta. La scelta della rete ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, senza che siano stati comunicati ancora dettagli sulle novità che prenderanno il suo posto.

Il palinsesto televisivo cambia ancora e, questa volta, a farne le spese è uno dei programmi più seguiti dell’access prime time italiano. Affari Tuoi non andrà in onda nella serata di oggi, lasciando spazio a un evento sportivo di grande richiamo che catalizzerà l’attenzione di milioni di spettatori. La decisione riguarda la programmazione di Rai 1, che ha scelto di trasmettere la sfida tra Italia e Bosnia ed Erzegovina, un match particolarmente atteso e decisivo nel percorso di qualificazione ai Mondiali. “Guardate che ho qui”. Alessandra Mussolini, Ilary Blasi e pubblico in delirio al Grande Fratello Vip Affari tuoi, la decisione della Rai. Il primo stop coincide proprio con la messa in onda della partita, destinata a monopolizzare l’attenzione degli appassionati di calcio e a modificare gli equilibri della prima serata televisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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