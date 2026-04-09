Mancano pochi giorni al prossimo evento pay-per-view di All Elite Wrestling, intitolato Double or Nothing. L’evento promette di offrire diversi incontri tra wrestler di alto livello e con un’ampia partecipazione di pubblico. Il cartellone include match di varie categorie e alcune sfide che potrebbero avere un ruolo importante nel proseguimento delle storie narrate nel circuito. L’attenzione è rivolta anche alle eventuali sorprese che potrebbero presentarsi durante la serata.

Mancano ancora pochi giorni al prossimo appuntamento in pay-per-view targato All Elite, ovvero AEW Dynasty, ma a Dynamite sono già state gettate solide basi per una sfida, un classico per molti appassionati, destinata a saziare l’appetito dello zoccolo duro dei fan del Wrestling di origine giapponese e non solo. Okada, Takeshita e il “patto dei nemici”: alleati a Dynasty, rivali a Double or Nothing. Nella puntata di AEW Dynamite andata in onda la notte scorsa, si è fatta di necessità virtù e si è giunti ad una quanto mai bizzarra alleanza in vista di AEW Dynasty: Konosuke Takeshita dovrà ingoiare il boccone amaro e fare coppia insieme a uno dei suoi più acerrimi rivali, Kazuchika Okada, contro gli Young Bucks. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Si delinea una grande sfida per Double or Nothing

AEW: Double or Nothing 2026 a New York, si terrà nella casa degli US OpenLa AEW porterà uno dei suoi pay-per-view più importanti a New York City questa primavera.

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