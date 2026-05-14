Dopo diversi mesi lontano dalle luci del ring a causa di un infortunio, Mark Briscoe è tornato a partecipare alle puntate della AEW. Recentemente, ha affrontato un avversario e ha aperto una sfida a un altro wrestler della federazione. La sua presenza è stata nuovamente visibile nel palinsesto, suscitando attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Mark Briscoe è finalmente tornato in all’interno della programmazione AEW dopo essere stato lontano dalle scene per diversi mesi. Durante l’episodio di questa settimana di AEW Dynamite, Briscoe ha fatto il suo ritorno e si è riunito nel backstage con The Conglomeration. L’ex campione TNT non ha perso tempo e, appena rientrato, ha subito chiamato in causa Tommaso Ciampa. MARK BRISCOE IS BACK!!! #AEWDynamite pic.twitter.comYc93HEOCo6 — WrestlePurists (@WrestlePurists) May 14, 2026 Mesi di assenza, ora il ritorno: Mark Briscoe è di nuovo in AEW. Briscoe era assente dai programmi AEW dallo scorso marzo, alimentando molte speculazioni da parte dei fan su cosa fosse successo dietro le quinte.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mark Briscoe rientra dopo l’infortunio, sfida aperta a Tommaso Ciampa

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