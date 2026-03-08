AEW | Esplode la furia di Tommaso Ciampa brutale attacco a Mark Briscoe a AEW Collision

Durante l’episodio del 7 marzo di AEW Collision, Tommaso Ciampa ha avuto una forte reazione, culminando in un attacco violento nei confronti di Mark Briscoe. L’incidente ha causato scompiglio nello spettacolo, con Ciampa che ha agito in modo aggressivo e senza esitazioni. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Tommaso Ciampa ha perso completamente il controllo durante l'episodio del 7 marzo di AEW Collision, e a farne le spese è stato Mark Briscoe. Il momento scioccante è arrivato subito dopo la sconfitta di Ciampa contro Daniel Garcia al termine di un match molto combattuto. Durante l'incontro, Ciampa è apparso più volte distratto dalla presenza di Briscoe al tavolo di commento, dove reagiva alle varie fasi del match. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Al termine della contesa, Ciampa ha raggiunto Briscoe a bordo ring e tra i due è iniziato un acceso scambio di parole. Briscoe ha cercato di calmare la situazione e di placare la frustrazione di Ciampa, e per un momento è sembrato che le tensioni si fossero attenuate.