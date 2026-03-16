Durante l'evento AEW Revolution, Jon Moxley ha mantenuto il titolo di Continental Champion in un match senza limiti di tempo contro un avversario che si è spinto oltre i limiti tradizionali. Dopo il combattimento, il rientrante Will Ospreay ha attaccato il campione, sorprendendo i presenti. L’incontro, che ha durato più di 20 minuti, ha visto entrambi i lottatori impegnarsi in uno scontro intenso e fuori dagli schemi.

Il titolo era in palio ad AEW Revolution in un incontro senza limite di tempo di 20 minuti solitamente previsto, e ha visto entrambi i lottatori spingersi ben oltre quanto qualsiasi altro avversario avesse mai fatto in precedenza. Takeshita era pieno di ferite, Jon Moxley è diventato il primo uomo a liberarsi dalla Raging Fire, seguito da Takeshita che si è liberato da una Death Rider e poi anche da una Avalanche Paradigm Shift. Ma tutto ciò è accaduto dopo 20 minuti, e Moxley è riuscito a intrappolare lo stanco Takeshita in una rear choke. Takeshita ha cercato di raggiungere le corde, ma era troppo esausto per andare oltre, svenendo nella presa e assicurando la vittoria a Moxley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley si conferma Continental Champion a Revolution ma viene attaccato dal rientrante Will Ospreay

Articoli correlati

AEW: Jon Moxley batte Josh Alexander ma ha già un altro pretende al titolo ContinentalDopo la vittoria, il leader dei Death Riders viene confrontato da Shelton Benjamin e MVP, che sembrano avere nel mirino il titolo continentale Jon...

AEW: Jon Moxley vince il Continental Classic 2025 e poi recita un promo da faceIl leader dei Death Riders trionfa nel torneo battendo Kazuchika Okada in finale dopo una serata segnata da controversie e colpi proibiti Jon Moxley...

Aggiornamenti e notizie su Jon Moxley

Temi più discussi: Jon Moxley batte Konosuke Takeshita a AEW Revolution 2026; DAZN Italia trasmetterà i PPV della AEW, si inizia con Revolution; Jon Moxley svela: I Death Riders sono la cosa di cui vado più fiero nella mia carriera; AEW | Vittoria controversa dei Death Riders a Dynamite Takeshita vuole il titolo di Moxley.

AEW Star Recalls Jon Moxley Conversation Before Joining Death RidersAn AEW star has detailed the influence of Jon Moxley on her career and what led to her joining the Death Riders faction. wrestletalk.com

BREAKING: Top star makes stunning AEW return; immediately goes after Jon MoxleyJon Moxley was attacked by a top returning star at tonight's Revolution pay-per-view. The Ace of AEW successfully retained his Continental Championship by defeating Konosuke Takeshita fairly, which he ... sportskeeda.com

Stando ad alcune voci di corridoio, Moxley potrebbe perdere il titolo AEW per facilitare il suo ritorno in - facebook.com facebook