AEW | La Don Callis Family con lo zampino di MJF si prende anche i Trios Title

Nella puntata di questa notte di AEW Dynamite, La Don Callis Family ha conquistato i Trios Title, con la partecipazione di MJF. Durante lo show, MJF e Adam Page sono stati i protagonisti principali, annunciando il loro incontro per il titolo mondiale a Revolution. La serata ha visto diverse azioni di rilievo, con il team di Callis che ha ottenuto un risultato importante nel torneo.

Nella ricca puntata di Dynamite di questa notte, grandi protagonisti sono stati MJF e Adam Page, prossimi avversari a Revolution per il titolo mondiale. MJF ha difeso ad inizio puntata proprio il titolo mondiale contro Kevin Knight, riuscendo a portare a casa una difficile contesa e nel post match è stato aggredito da Mike Bailey con un calcione in faccia mentre veniva distratto da Adam Page. Un cowboy che ha svolto un doppio servizio questa notte, prima impegnato in singolo contro Marty Snow, atleta locale sconfitto in dieci secondi, una sorta di riscaldamento per il main event dove ha difeso i Titoli Trios assieme ai JetSpeed contro la Don Callis Family.