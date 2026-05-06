Rivolta in carcere ad Agrigento interrogazione di Ida Carmina | Sistema penitenziario al limite

Il 30 aprile scorso si è verificata una rivolta nel carcere di Agrigento. In seguito all’evento, un membro del parlamento ha presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia, chiedendo chiarimenti sulla situazione all’interno del sistema penitenziario, che viene descritto come al limite. La rivolta ha attirato l’attenzione sulle condizioni della struttura e sulla gestione delle carceri in Italia.

Un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia dopo la rivolta avvenuta il 30 aprile scorso nel carcere casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. A presentarla alla Camera dei deputati è stata la parlamentare del Movimento 5 Stelle Ida Carmina che parla di una situazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Rivolta nel carcere di Agrigento: tra gli otto detenuti arrestati anche un messineseIl giudice per le indagini preliminari Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata... Carceri al limite: ad Ancona il dibattito sul collasso del sistemaUn dibattito tecnico e sulla crisi del sistema carcerario italiano si terrà oggi pomeriggio ad Ancona, alle ore 16:30, presso la sede di via...