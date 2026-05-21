Un uomo di 40 anni è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di aver compiuto furti e rapine tra le zone di Catania e Belpasso. La procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, e l’uomo, che ha precedenti penali, si trova ora in detenzione. L’arresto è stato effettuato dagli agenti delle forze dell’ordine, che hanno eseguito il provvedimento nelle ultime ore. La vicenda riguarda reati di natura predatoria commessi nel territorio etneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Custodia cautelare in carcere per un uomo già noto alle forze dell’ordine. La Polizia di Stato, attraverso il Commissariato di Adrano e la Squadra Mobile della Questura di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni originario di Adrano, già con precedenti per reati contro il patrimonio. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso una serie di furti e rapine tra Adrano e Belpasso nel febbraio 2026. Contestati furto d’auto e due rapine armate. Secondo quanto emerso dalle indagini, il quarantenne sarebbe coinvolto in diversi episodi criminosi avvenuti nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Adrano, arrestato 40enne accusato di furti e rapine tra Catania e Belpasso

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