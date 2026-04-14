Furti a raffica tra Parma e provincia | arrestato 27enne accusato di 13 colpi

Tra Parma e la sua provincia, un uomo di 27 anni è stato arrestato in relazione a una serie di furti commessi nel corso di più di due anni. L’indagine ha portato all’identificazione di 13 colpi, che si sono verificati nel territorio durante questo periodo. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’arresto, e il soggetto è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un presunto raid di furti messo a segno nell’arco di oltre due anni tra Parma e provincia si è concluso con un arresto. Nei giorni scorsi i carabinieri, su disposizione del Gip e su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Inseguito tra la folla dopo i furti, aggredisce gli agenti: arrestato un 27enne Caos in centro: furti, inseguimento tra la gente e agenti aggrediti, arrestato 27ennePrima i furti in un supermercato e a un musicista di strada, poi l’aggressione agli agenti e il danneggiamento di una volante Una serie di piccoli...