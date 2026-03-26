A Nola, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 2 kg di oro e beni per un valore di 600 mila euro presso un negozio di compro oro. Sono state contestate accuse di ricettazione, riciclaggio e dichiarazione infedele nei confronti dell’attività. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il riciclo di gioielli provenienti da furti e rapine.

La Guardia di Finanza di Nola ha messo i sigilli a 2 kg di oro e beni per 600mila euro. Contestati ricettazione, riciclaggio e dichiarazione infedele. Emersa anche un'evasione fiscale da 1,5 milioni di euro. Un'attività di compravendita d'oro nella provincia di Napoli si celava, secondo gli inquirenti, dietro un sistema di riciclaggio di preziosi provento di furti e rapine. La Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del gip e della Procura di Nola, ha notificato alla società del Nolano — che gestisce cinque negozi nella zona — due decreti di sequestro per un valore complessivo di circa 600mila euro. Alla stessa è stata anche revocata la licenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nola, sequestrato “compro oro” accusato di riciclare gioielli da furti e rapine

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