Marianna Madia lascia il Pd con chi va | un clamoroso schiaffo alla Schlein

Marianna Madia, ex ministra della Pubblica amministrazione, annuncia di aver lasciato il Partito Democratico. La decisione arriva in un momento di tensioni interne e apre una nuova fase per la deputata, che negli anni ha ricoperto ruoli di rilievo nei governi di diversi esecutivi. La sua uscita rappresenta un ulteriore elemento di cambiamento all’interno del partito, che continua a fronteggiare sfide politiche e di leadership.

Fuori un altro: la deputata Marianna Madia, ex ministra della Pubblica amministrazione nei governi di Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni poi, lascia il Partito democratico. Lo si apprende questa mattina da fonti parlamentari, ma la voce girava nei Palazzi romani da settimane. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Da sempre politicamente molto vicina a Renzi e Gentiloni, appunto, espressione dell'ala riformista e più moderata del Nazareno, da tempo viveva con sofferenza la svolta rossa imposta al partito dalla segretaria Elly Schlein. "La nostra coalizione è più unita della destra", assicurava appena ieri la stessa Schlein.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marianna Madia "lascia il Pd, con chi va": un clamoroso schiaffo alla Schlein Notizie correlate Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd e va con Renzi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva. Marianna Madia, la deputata riformista del Pd lascia il partito per andare ad Italia Viva di RenziLa deputata del Pd Marianna Madia, ex ministro nei governi Gentiloni e Renzi, lascia il Pd per approdare come indipendente nelle file di Italia Viva. La Madia lo ha comunicato alla capogruppo alla Cam ... blitzquotidiano.it Chi è Marianna Madia, l’ex ministra che lascia il Pd per tornare da Renzi?La deputata del Pd, Marianna Madia lascerà il Partito Democratico per approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Lo scrive l’Ansa citando fonti parlamentari. Ex ministra per la S ... tag24.it La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd - facebook.com facebook È ufficiale: Marianna #Madia ha chiuso la sua lunga stagione nel #Pd. x.com