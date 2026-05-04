Marianna Madia lascia il Pd e va con Renzi

Marianna Madia, deputata ed ex ministra, ha deciso di abbandonare il Partito Democratico. Secondo fonti parlamentari, si trasferirà come indipendente nel gruppo di Italia Viva, il movimento di Matteo Renzi. La sua decisione riguarda la sua posizione all’interno del panorama politico attuale e la sua affiliazione ai gruppi parlamentari. La notizia si diffonde tra le fila dei rappresentanti in Parlamento, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Madia è stata ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dal 22 febbraio 2014 al primo giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni. Era schierata con Stefano Bonaccini al congresso del Pd che ha eletto Elly Schlein. Al referendum sul lavoro del 2025 ha votato sì a due quesiti, contrariamente alla linea ufficiale del partito che era per cinque no. Piano Casa, a chi andranno i 100mila alloggi annunciati dal governo? Dalla nazionalità ai limiti Isee,...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein

Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia Viva

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva.

Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioniManila, 4 mag. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l'Istituto geologico degli Stati Uni ... ilfattoquotidiano.it

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia VivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva. tg24.sky.it

Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva: “Scelta difficile e sofferta” - facebook.com facebook

Marianna Madia lascia il PD. Piazza affari non risente della notizia x.com