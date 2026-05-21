Addio pensili in cucina | la nuova tendenza per spazi più luminosi

Negli ultimi tempi si assiste a un cambiamento nelle cucine, con la rimozione dei pensili sospesi che tradizionalmente occupano pareti e spazi sopra i piani di lavoro. Questa scelta muta l’aspetto degli ambienti, rendendoli più aperti e luminosi. Al posto dei pensili, si utilizzano soluzioni alternative come mensole a vista o armadi a colonna, mentre le cappe tradizionali sono spesso sostituite da sistemi di aspirazione integrati nel piano cottura o installazioni a parete.

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? Domande chiave Come si recupera lo spazio senza i classici mobili sospesi?. Quali soluzioni tecniche sostituiscono la cappa tradizionale sopra i fornelli?. Perché le colonne a tutta altezza cambiano l'ergonomia della cucina?. Come si evita l'effetto disordine eliminando i volumi superiori?.? In Breve Sostituzione pensili con armadiature a colonna e strutture a tutta altezza per mantenere l'ergonomia.. Uso di cassettoni capienti e colonne dispensa estraibili per compensare la perdita di spazio.. Impiego di cappe integrate nel piano cottura o a soffitto per eliminare ingombri verticali.. Integrazione di boiserie attrezzate e pannelli multifunzione per organizzare utensili sulle pareti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio pensili in cucina: la nuova tendenza per spazi più luminosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Design a Timeless Kitchen Sullo stesso argomento Più spazi per la sosta con la nuova pista ciclabile in Via MalferPartiranno il 25 maggio, salvo condizioni meteo avverse, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile bidirezionale in Via Malfer, nel cuore... Inaugurata la nuova Coop Doro, con più servizi e spazi ampliati: tutte le infoFine dei lavori e taglio del nastro per inaugurare il supermercato Coop Doro di via Modena.