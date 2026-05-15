Più spazi per la sosta con la nuova pista ciclabile in Via Malfer

Da veronasera.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 25 maggio, con possibili ritardi legati alle condizioni meteo, inizieranno i lavori per la costruzione di una pista ciclabile bidirezionale in Via Malfer, nel quartiere di Borgo Roma. La nuova infrastruttura, che amplierà gli spazi dedicati alla sosta, sarà realizzata nel centro di questa zona della città. La realizzazione dei lavori è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste.

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Partiranno il 25 maggio, salvo condizioni meteo avverse, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile bidirezionale in Via Malfer, nel cuore di Borgo Roma. L’intervento rientra nel programma Pinqua?Pnrr finanziato con fondi europei Next Generation Eu e rappresenta un tassello importante. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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