Più spazi per la sosta con la nuova pista ciclabile in Via Malfer

A partire dal 25 maggio, con possibili ritardi legati alle condizioni meteo, inizieranno i lavori per la costruzione di una pista ciclabile bidirezionale in Via Malfer, nel quartiere di Borgo Roma. La nuova infrastruttura, che amplierà gli spazi dedicati alla sosta, sarà realizzata nel centro di questa zona della città. La realizzazione dei lavori è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste.

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