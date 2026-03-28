Inaugurata la nuova Coop Doro con più servizi e spazi ampliati | tutte le info

È stato completato e inaugurato sabato 28 il nuovo supermercato Coop Doro di via Modena, dopo un intervento di restyling iniziato a febbraio. L'apertura ha visto la partecipazione di numerosi soci e clienti, mentre i lavori si sono svolti senza interrompere l’attività del punto vendita. La ristrutturazione ha ampliato gli spazi e migliorato i servizi offerti ai clienti.

Fine dei lavori e taglio del nastro per inaugurare il supermercato Coop Doro di via Modena. Il restyling del punto vendita, iniziato a febbraio e condotto a negozio aperto, è terminato e la Coop è stata inaugurata sabato 28, alla presenza di tanti soci e clienti. La Cooperativa sta portando avanti un percorso di rinnovamento per offrire ai soci e ai consumatori un nuovo modello di acquisto: una spesa capace di rispondere alle esigenze emergenti e ai trend di consumo contemporanei, mantenendo al centro la qualità e la convenienza. Un progetto che è stato sostenuto con un investimento complessivo di circa 300mila euro. Dopo i lavori di... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Inaugurata la nuova Coop Doro, con più servizi e spazi ampliati: tutte le info Articoli correlati Leggi anche: Ascom, inaugurata la nuova sede sul territorio ferrarese: "Spazi più moderni e funzionali" Riapre l'ufficio postale di Musile di Piave, ampliati gli spazi e i serviziLa sindaca Silvia Susanna insieme a Poste Italiane ha presentato le novità del progetto Polis, arrivato nella sede dopo due mesi di lavori di...