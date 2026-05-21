Il 1° maggio 2026 ha segnato un cambiamento importante nel panorama energetico mondiale, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una nuova alleanza con gli Stati Uniti e Israele riguardo alle risorse petrolifere. Questa decisione ha suscitato molte discussioni, anche se le motivazioni ufficiali rimangono poco chiare. Nessuna dichiarazione pubblica ha spiegato i dettagli delle trattative o le ragioni precise che hanno portato a questa scelta strategica, lasciando spazio a molte interpretazioni.

Lo scorso 1° maggio 2026 passerà alla storia come il giorno in cui il deserto ha tremato, non per un sisma, ma per un annuncio che ha ridisegnato i confini del potere globale. Gli Emirati Arabi Uniti, per decenni pilastro dell’ Opec, hanno scelto di percorrere la propria strada, abbandonando il cartello che, dal 1960, detta il ritmo del battito cardiaco dell’economia mondiale. Non è stata una scelta impulsiva, ma il culmine di una metamorfosi silenziosa che vede Abu Dhabi trasformarsi da semplice membro del gruppo a protagonista solitario e ambizioso. Per capire la portata della rottura, bisogna partire da una constatazione semplice: gli Emirati non sono usciti perché improvvisamente diventati ribelli. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio Opec: il vero motivo per cui gli Emirati, sul petrolio, hanno scelto l’asse con USA e Israele

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