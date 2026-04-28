Gli Emirati Arabi rompono con l’Opec | l’uscita a maggio annuncia una nuova partita sul petrolio

Gli Emirati Arabi hanno annunciato l’uscita dall’Opec, con effetto a partire da maggio, annunciando così una svolta nelle strategie sul petrolio. La decisione è stata spiegata come risultato di una valutazione approfondita delle politiche energetiche attuali e future, e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti linee di collaborazione con l’organizzazione. Questa mossa potrebbe influenzare gli equilibri nel mercato globale delle risorse energetiche.

“Questa è una decisione di politica energetica, presa dopo un’attenta analisi delle politiche attuali e future legate ai livelli di produzione ”. Con queste parole il ministro Suhail Mohamed al-Mazrouei ha confermato l’uscita degli Emirati Arabi Uniti da Opec e dall’alleanza Opec+ a partire dal primo maggio. La decisione, diffusa dall’agenzia statale Wam, segna la fine di una presenza iniziata nel 1967. Il Paese del Golfo, terzo produttore del cartello dopo Arabia Saudita e Iraq, si libera così dai vincoli sulle quote. Potrà aumentare l’estrazione in autonomia, modulandola secondo domanda e mercato. Energia e guerra. La scelta arriva mentre la guerra con l’Iran condiziona produzione e traffici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gli Emirati Arabi rompono con l’Opec: l’uscita a maggio annuncia una nuova partita sul petrolio Notizie correlate Leggi anche: **Petrolio: Emirati Arabi Uniti annunciano uscita dall'Opec** Petrolio, Emirati Arabi Uniti annunciano l’uscita dall’Opec(Adnkronos) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'intenzione di uscire a partire dal 1° maggio dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di... Contenuti e approfondimenti Petrolio, gli Emirati Arabi lasciano l'Opec dopo 59 anni. Vittoria di TrumpGli Emirati Arabi Uniti escono dall'Opec, una vittoria per Donald Trump, mentre il cartello petrolifero si indebolisce. Il presidente degli Stati ... iltempo.it Gli Emirati Arabi Uniti usciranno dall’OPECÈ l'organizzazione che riunisce i più importanti paesi esportatori di petrolio, dopo anni di dissidi sulle quote di produzione ... ilpost.it