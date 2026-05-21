Una ricerca condotta all’Università di Ginevra ha portato allo sviluppo di un nuovo idrogel bioartificiale che potrebbe rappresentare una soluzione alternativa alle iniezioni di insulina per i diabetici di tipo 1. Il gel, ancora in fase di sperimentazione, potrebbe in futuro essere inserito nel corpo per regolare automaticamente i livelli di zucchero nel sangue senza bisogno di punture quotidiane. Questa innovazione apre nuove possibilità per il trattamento del diabete, anche se restano da valutare ulteriori aspetti clinici.

AGI - Un innovativo idrogel sviluppato all'Università di Ginevra potrebbe aprire la strada a un pancreas bioartificiale capace di eliminare in futuro le iniezioni quotidiane di insulina per i pazienti con diabete di tipo 1. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Trends in Biotechnology da Ekaterine Berishvili dell'Università di Ginevra e degli Ospedali universitari di Ginevra. Nei test sperimentali il nuovo materiale ha consentito di mantenere livelli normali di glicemia nei topi diabetici per almeno cento giorni dopo il trapianto di cellule pancreatiche produttrici di insulina. Cos'è il diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario distrugge le cellule beta del pancreas responsabili della produzione di insulina. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio alle punture di insulina, per i diabetici nuove speranze da un gel bioartificiale

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