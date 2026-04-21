Quest'anno, il mondo dei profumi si rinnova con nuove soluzioni che vanno oltre le tradizionali bottiglie spray. Ora si trovano formati come gel, stick e perle senza alcool, pensati per essere portati facilmente ovunque. Questa tendenza porta a scoprire fragranze che si distinguono per praticità e originalità, offrendo alternative diverse ai classici profumi che tutti conoscono. La profumeria si presenta come un settore in continua evoluzione, pronto a sorprendere chi cerca novità.

N on i soliti profumi. Non i classici flaconi spray. La profumeria, questa stagione, sorprende, reinventandosi. Segno che il mondo delle fragranze continua a piacere, sempre. In tutte le sue possibili varianti. In primis, in gel e stick, nuovo big trend olfattivo del 2026. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › I profumi che piacciono alle trentenni? Note gourmand di frutta o fresche di té Oltre i classici spray: i nuovi profumi in gel & stick conquistano tutte. Alcune tracce storiche fanno risalire le prime fragranze solide, a base di cera, all’antico Egitto. Eppure, il 2026 sembra destinato a consacrare definitivamente i profumi solidi e in gel come una delle tendenze più rilevanti in profumeria.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio spruzzi? Ora, i profumi scoprono nuovi formati, dai gel agli stick, alle perle senza alcool. I più belli da provare e portare sempre con sé

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