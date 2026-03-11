Addio all' insulina l' esperto del San Raffaele | Così cambieremo la vita dei diabetici

Un esperto del San Raffaele di Milano annuncia una svolta nel trattamento del diabete di tipo 1, con l'obiettivo di eliminare la necessità di insulina. Lorenzo Piemonti, direttore dell'Istituto di ricerca sul diabete, spiega come questa innovazione potrebbe cambiare radicalmente la vita dei pazienti. La discussione riguarda le nuove strategie terapeutiche e le prospettive future per affrontare questa malattia.

