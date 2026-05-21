Il calcio italiano si trova a dover dire addio a Alfredo Magni, scomparso all’età di 86 anni. Ex calciatore e allenatore, ha avuto un ruolo importante nel panorama calcistico lombardo, lavorando principalmente con le squadre di Monza e Como. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno nel mondo del calcio locale. La notizia ha suscitato tristezza tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che ricordano la sua presenza nel territorio.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Alfredo Magni, morto all’età di 86 anni. Ex calciatore e allenatore, è ricordato come una figura storica del panorama calcistico lombardo, legata in particolare alle esperienze con Monza e Como. La notizia ha suscitato commozione tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto nelle piazze in cui Magni ha lasciato il segno durante la carriera sul campo e successivamente in panchina. Chi era Alfredo Magni: la carriera da calciatore tra Monza e Como. Nel suo percorso da giocatore, Alfredo Magni ha ricoperto il ruolo di stopper, distinguendosi per fisicità e lettura tattica. La sua carriera agonistica è stata caratterizzata da una particolare continuità: ha vestito esclusivamente due maglie, diventando un riferimento sia per il Monza sia per il Como. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio al volto storico del calcio italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio a Buffon, leggenda tra i pali

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Omegna: addio a Claudio Panizza, storico volto del volontariato locale

Leggi anche: “Mi hanno operato di nuovo”. L’annuncio del volto del calcio italiano sul cancro, l’affetto dei fan

Dolore nel mondo Sampdoria! Addio a Luciano Fichera, volto storico della SudLuciano Fichera, noto tifoso blucerchiato, ci ha lasciati in questi giorni: il cordoglio della tifoseria blucerchiata per uno dei volti storici della Sud Il mondo Sampdoria piange la scomparsa improvv ... msn.com

Catanzaro, addio allo storico corniciaio Egidio Verduci del centro storicoAveva 82 anni. Per decenni ha lavorato vicino al Duomo, diventando un volto conosciuto e stimato della città ... catanzaroinforma.it