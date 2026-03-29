Mi hanno operato di nuovo L’annuncio del volto del calcio italiano sul cancro l’affetto dei fan

Un noto volto del calcio italiano ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico aggiuntivo, confermando il ritorno sotto i ferri dopo il primo intervento per una malattia. Nei mesi scorsi aveva reso pubblico il suo stato di salute, e ora ha condiviso questa nuova fase del trattamento attraverso una comunicazione pubblica. La notizia ha suscitato reazioni tra fan e tifoseria.

“Mi sono operato di nuovo”. Il campione del calcio italiano torna a parlare della malattia, qualche mese dopo l’annuncio, con un aggiornamento che segna un nuovo passaggio del suo percorso. Ha scelto di farlo rivolgendosi direttamente ai tifosi, con un messaggio pubblicato sui social che in poche ore è diventato virale e ha colpito per la sua sincerità. Parole semplici, ma cariche di significato, accompagnate da una consapevolezza maturata in questi mesi: “dieci mesi” di lotta “con un avversario subdolo”. Un racconto che riporta a quando tutto era iniziato, con la decisione di rendere pubblica la malattia e condividere un percorso difficile.... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Gli esami del cancro sono positivi”. Choc dal famoso volto della tv, il dolore più grande in un annuncio ai fanUna confessione in lacrime, affidata alla fotocamera del cellulare e condivisa senza filtri con milioni di follower.

Leggi anche: “Si è operato per un tumore”. Il giornalista italiano sotto i ferri: l’annuncio del figlio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mi hanno operato di nuovo L'annuncio...

Discussioni sull' argomento Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028; Stefano Crippa, il chirurgo del San Raffaele che ha operato Carlo Vanzini: Al momento della diagnosi il tumore era inoperabile. Curato con un protocollo italiano; Una scuola più attenta, una comunità più unita. La lettera aperta della professoressa Chiara Mocca; Terrazze panoramiche e ascensori di vetro, il nuovo Foro Italico sarà un'arena hi-tech. I dettagli.

Can Yaman a Sanremo 2026: Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia. Nessun caso droga, sono risultato negativoCan Yaman interviene nella conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2026. Tra battute sul fermo di polizia in Turchia, le nuove riprese di Sandokan e l’omaggio a Laura Pausini: Se fossi stato ... fanpage.it

Daniele D’Amario ricoverato in ospedale e operato al cuore dopo un malore. - facebook.com facebook

Settimana Coppi e Bartali 2026, Michael Zárate operato con successo dopo l’incidente: “Stabile, ma rimane in osservazione” x.com