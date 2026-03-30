Un lutto ha colpito il mondo del volontariato nel Cusio e nel Vco con la scomparsa di Claudio Panizza, presidente dell'associazione Ablo. La notizia è stata confermata da fonti locali, che ricordano la figura di Panizza come un volontario attivo e impegnato nel territorio. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano.

Presidente dell'associazione Ablo, si è spento all'età di 67 anni. Il ricordo del Comune Lutto nel mondo del volontariato del Cusio e di tutto il Vco. É morto a Omegna Claudio Panizza, presidente dell'associazione Ablo. Per anni presidente della Virtus Bagnella, Panizza è deceduto nel fine settimana all'età di 67 anni a causa di un malore improvviso. Lascia la moglie Ida e le figlie Sara ed Eleonora. "Sindaco, assessori e l'amministrazione tutta di Omegna, esprimono profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Claudio Panizza - è il messaggio espresso dal Comune di Omegna nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Omegna: addio a Claudio Panizza, storico volto del volontariato locale

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