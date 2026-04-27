Marzocca si prepara a salutare Dina Siena, deceduta recentemente presso l'ospedale di Senigallia. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra la comunità, che si riunirà martedì 28 aprile nella chiesa di S. per i funerali. Dina Siena era conosciuta come una figura storica del quartiere e il suo addio ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti.

? Cosa sapere Dina Siena è deceduta presso l'ospedale di Senigallia.. Le esequie si terranno martedì 28 aprile nella chiesa di S. Antonio a Marzocca.. Il lutto ha colpito la comunità di Marzocca ieri, quando Dina Siena è venuta a mancare presso l’ospedale di Senigallia, lasciando un profondo vuoto tra i propri cari. L’annuncio della scomparsa è giunto con dolore dai nipoti Adriana, Sauro, Anna Rita e Laura, che insieme ai pronipoti e all’intera famiglia, piangono la perdita di una figura centrale per il loro nucleo affettivo. Attualmente, il corpo della defunta riposa nella camera ardente allestita proprio nella struttura ospedaliera di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Dina Siena: Marzocca piange la sua anima storica

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