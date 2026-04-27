Addio a Renzo Travanut | Udine piange l’anima della sinistra friulana

Udine piange la scomparsa di Renzo Travanut, figura di rilievo della sinistra friulana, deceduto all’età di 80 anni. L’ex presidente regionale ha recentemente riunito a Casa Mansutti rappresentanti del Partito Democratico e delle istituzioni locali, segnando un momento di incontro e confronto. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi lo ha conosciuto e condiviso molte battaglie politiche nel territorio.

? Cosa sapere Renzo Travanut è deceduto a Udine all'età di 80 anni.. L'ex presidente regionale ha riunito a Casa Mansutti esponenti del PD e istituzioni locali.. La Casa Mansutti di Udine ha accolto nel tardo pomeriggio di domenica 26 aprile una folla numerosa per la cerimonia funebre dedicata a Renzo Travanut, scomparso all’età di 80 anni, dopo le salme visitate durante l’intera giornata. Il cordoglio per l’ex presidente della Regione ha coinvolto non solo i familiari, ma un ampio mosaico di rappresentanti istituzionali e cittadini, segnando il momento del commiato per una figura che ha rappresentato l’anima della sinistra in Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Renzo Travanut: Udine piange l’anima della sinistra friulana Notizie correlate Addio a Renzo Travanut: scompare il pilastro della sinistra friulana? Cosa sapere Scompare a Udine Renzo Travanut, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il “padre nobile” della sinistraLa politica del Friuli Venezia Giulia perde una delle sue figure più carismatiche e autorevoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Addio a Renzo Travanut, padre nobile della sinistra friulana; Addio all’ex presidente Renzo Travanut: scompare il padre nobile della sinistra friulana; Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il padre nobile della sinistra; Addio a Renzo Travanut: ex presidente del Fvg e padre nobile della sinistra. Addio a Renzo Travanut, padre nobile della sinistra friulanaÈ morto a 80 anni a Udine l’ex presidente della Regione: protagonista della ricostruzione post-terremoto e della transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, fu anche segretario regionale del Part ... rainews.it Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il padre nobile della sinistraScomparso a Udine all'età di 80 anni, Travanut è stato presidente della Regione e segretario del Partito democratico. Protagonista della transizione tra Prima e Seconda Repubblica, lascia un’eredità f ... udinetoday.it Ieri Udine si è fermata per l’ultimo saluto a Renzo Travanut. Una folla, tanti ricordi e parole che vanno oltre il momento. “Per lui la politica era una missione di vita”. Il racconto della giornata: https://cityne.ws/TKunV - facebook.com facebook Celebrati a Udine i funerali di Renzo Travanut. Fu presidente della giunta regionale nel 1994. x.com