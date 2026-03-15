La Uefa ha annunciato l'annullamento della Finalissima tra Argentina e Spagna in Qatar, a causa della guerra in Iran. Non è stato possibile fissare una nuova data, e la partita prevista per il 27 marzo è stata cancellata. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione europea, che ha motivato la scelta con le difficoltà logistiche e di sicurezza legate alla situazione geopolitica.

La Finalissima tra Argentina e Spagna non si giocherà. L’annuncio è arrivato dalla Uefa, che ha parlato dell’impossibilità di trovare un accordo con l’Argentina per una data alternativa. La partita, che mette di fronte le vincitrici del campionato europeo e della Coppa America, si sarebbe dovuta giocare il 27 marzo in Qatar, ma lo scoppio della guerra in Iran ha scombussolato i piani delle istituzioni del calcio. La Uefa ha annullato la Finalissima tra Spagna e Argentina Perché la sfida tra Spagna e Argentina in Qatar è stata cancellata Finalissima annullata, la spiegazione della Uefa La Uefa ha annullato la Finalissima tra Spagna e Argentina La prima edizione della Finalissima si è giocata nel 2022 a Wembley, dove l’Argentina ha battuto l’Italia con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cancellata la Finalissima tra Argentina e Spagna in Qatar, l’annuncio della Uefa a causa della guerra in Iran

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