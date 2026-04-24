La storia delle isole Falkland che Trump vuole restituire all’Argentina per punire Starmer

Secondo fonti di Reuters, l’ex presidente avrebbe proposto di ridare le isole Falkland all’Argentina come misura punitiva nei confronti di alcuni alleati della NATO. La motivazione sarebbe legata alla mancata collaborazione degli alleati nelle operazioni contro l’Iran e nel monitoraggio dello Stretto di Hormuz. La proposta sarebbe parte di una strategia più ampia di Trump per influenzare le alleanze internazionali e rafforzare la posizione degli Stati Uniti sui temi energetici e di sicurezza.

« Punire » gli alleati della Nato. Sarebbe questa, secondo Reuters, la nuova trovata di Donald Trump per il mancato sostegno agli Stati Uniti nelle operazioni contro l’Iran e nel controllo dello Stretto di Hormuz. In che modo? Le ipotesi sul tavolo sarebbero due: escludere la Spagna dall’Alleanza Atlantica e mettere in discussione la sovranità britannica sulle isole FalklandMalvinas, da sempre contese con l’Argentina. La prima misura colpirebbe Pedro Sánchez, la seconda il governo di Keir Starmer. La risposta dei premier di entrambi i Paesi non si è fatta attendere. Madrid ha ribadito di «non avere intenzione di indietreggiare di fronte alle minacce» del tycoon, e Londra ha risposto con fermezza che la «sovranità delle isole appartiene al Regno Unito».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: La pazza idea di Trump: restituire le Falkland all’Argentina per “punire” il premier Starmer. Ma Londra reagisce: “Le isole sono nostre” “Spagna fuori dalla Nato e le Falkland all’Argentina”. Trump vuole vendicarsi, ma non lo può fareRoma, 24 aprile 2026 – Dopo Ivan il Terribile, Donald il Vendicatore, che però rischia di diventare il classico “can che abbaia, ma non morde”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Malvinas, la seconda presentazione alla Libreria Eli. Trump potrebbe riconoscere sovranità argentina sulle Isole Falkland. No secco di LondraLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump potrebbe riconoscere sovranità argentina sulle Isole Falkland. No secco di Londra ... tg24.sky.it Principe Andrea cancellato dalla storia delle Isole Falkland: il suo nome sparisce da tutti gli edifici pubbliciTre settimane dopo aver perso il titolo di principe e quello di duca di York, Andrew Mountbatten-Windsor è stato cancellato dalla storia delle Isole Falkland. A Mount Pleasant, l'aeroporto che Andrea ... ilmessaggero.it