Un gatto, conosciuto come mascotte dei residenti di San Giovanni Valdarno, è scomparso recentemente. Nel corso degli anni, si era affermato come una presenza costante nel centro storico, diventando un punto di riferimento per molti cittadini. La sua presenza aveva accompagnato le giornate di chi vive o frequenta la zona, lasciando un segno tra le persone che lo avevano incontrato spesso. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra la comunità locale.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Era diventato, nel tempo, una vera e propria presenza familiare per il centro storico di San Giovanni Valdarno. Arturo, il gatto che per anni ha accompagnato la vita quotidiana tra Corso Italia e le vie limitrofe, è morto. La notizia si è diffusa rapidamente sui social network, dove in moltissimi hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto e testimonianze legate ai momenti condivisi con quello che, per tanti cittadini, era ormai una piccola mascotte cittadina. Arturo era conosciuto e amato da commercianti, residenti e passanti. La sua presenza era diventata una costante del centro: si muoveva con naturalezza tra le strade, si fermava davanti ai negozi e interagiva con chi incontrava lungo il suo percorso quotidiano, conquistando la simpatia di chiunque lo incrociasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio ad Arturo, il gatto “mascotte” dei sangiovannesi

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