Il gatto Cesare mascotte dei pendolari morto dopo settimane d'agonia per un calcio aggressore rintracciato

Un gatto chiamato Cesare, mascotte dei pendolari, è morto dopo settimane di sofferenza a seguito di un calcio. L’aggressore, un operaio di 46 anni, è stato identificato e rintracciato. L’incidente ha suscitato attenzione tra chi frequentava la zona, lasciando spazio alle discussioni sulla vicenda. La polizia ha confermato di aver avviato le indagini e di aver trovato il responsabile.

È un operaio 46enne il presunto aggressore del gatto Cesare, colpito con violento calcio e morto dopo oltre due settimane di agonia. I carabinieri lo hanno denunciato per maltrattamenti sugli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

