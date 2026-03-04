A Sedegliano l' omaggio in musica ad Arturo Zardini

A Sedegliano, il Zardini Sinfonico ha riproposto un omaggio musicale al compositore pontebbano Arturo Zardini, autore di Stelutis Alpinis. L'evento segue il debutto del 2023, realizzato in occasione del centenario della morte di Zardini. La serata ha visto l'esecuzione delle sue composizioni, confermando l'interesse per le sue opere tra il pubblico presente.

Dopo il debutto nel 2023 in occasione del centenario della morte di Arturo Zardini, torna nel Circuito Ert Zardini Sinfonico, omaggio al compositore pontebbano autore di Stelutis Alpinis. L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle 20.45 al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano. Protagonisti della serata saranno Glauco Venier al pianoforte (in foto), la voce di Alba Nacinovich e la Fvg Orchestra diretta dal Maestro Valter Sivilotti, in un progetto che mette in dialogo la tradizione friulana con il linguaggio jazz e sinfonico contemporaneo. Il concerto propone un percorso tra le celebri Villotte friulane – da Stelutis Alpinis a Il Cjant de Filologiche – accanto a brani meno noti del repertorio di Zardini.

