L’attore e artista marziale Chuck Norris è deceduto all'età di 86 anni in un ospedale alle Hawaii, dove era stato ricoverato. Conosciuto principalmente per il ruolo in

Questa volta la leggenda si è fermata davvero: Chuck Norris è morto. Carlos Ray Norris (questo il vero nome dell'attore) si è spento oggi all'età di 86 anni, chiudendo un'epoca per il cinema d'azione e le arti marziali. Nonostante l'immagine di invulnerabilità che lo aveva reso un'icona immortale per generazioni, l'attore si è arreso a un destino che sembrava non potergli appartenere. La notizia mette fine a una vita passata tra ring, set cinematografici e quella cultura pop che lo aveva trasformato in un mito moderno capace di sfidare le leggi della fisica. Tutto è precipitato in poche ore mentre si trovava sull'isola di Kauai, nelle Hawaii. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chuck Norris è morto: addio all'iconico attore di Walker Texas Ranger. Aveva 86 anni

Articoli correlati

Leggi anche: Chuck Norris, è morto il celebre attore di ‘Walker Texas Ranger’: aveva 86 anni

Leggi anche: Chuck Norris è morto, l'attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni. «Grazie per averlo amato insieme a noi»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chuck Norris

Temi più discussi: Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger; Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Addio a Chuck Norris, leggendaria star del cinema d’azione; Paura per Chuck Norris, ricoverato in ospedale alle Hawaii: cosa è successo.

Chuck Norris è morto, aveva 86 anniChuck Norris è morto a 86 anni. «È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. leggo.it

È morto Chuck Norris, addio alla leggenda del cinema action: fatale un malore mentre era in vacanza alle HawaiiLa star di Delta Force e Rombo di tuono si è spenta giovedì dopo un'emergenza medica inaspettata. La famiglia: Era in pace ... ilfattoquotidiano.it

Addio a Chuck Norris, il noto attore è deceduto all'età di 86 anni. L’annuncio della famiglia: “Si è spento in pace, circondato dai suoi cari”. Icona di Walker Texas Ranger e delle arti marziali, lascia un segno indelebile nella cultura pop mondiale e nel cuore dei - facebook.com facebook

È morto Chuck Norris: l'attore aveva 86 anni x.com