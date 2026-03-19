Firenze Dacia Maraini racconta il padre Fosco | incontro a ingresso libero

A Firenze, Dacia Maraini ricorda il padre Fosco durante un evento aperto al pubblico il 20 marzo. La giornata delle “Università Svelate” si svolge nella città e coinvolge numerose attività legate al mondo accademico. La scrittrice condivide ricordi e riflessioni su Fosco Maraini, coinvolgendo i presenti in un incontro che si svolge senza prenotazione e senza costi.

Firenze, 19 marzo 2026 – Il 20 marzo, torna la Giornata delle “Università Svelate”, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, per mostrare il ruolo propulsivo che gli atenei rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. L’Ateneo fiorentino aderisce all'iniziativa con un incontro, dedicato alla figura di Fosco Maraini, antropologo, scrittore, fotografo e docente di Lingua e letteratura giapponese all’Università di Firenze, a cui si deve il prezioso materiale sugli Ainu, antica popolazione dell’isola giapponese di Hokkaido, da lui raccolto nei primi anni Quaranta del Novecento e donato al Museo di Antropologia e Etnologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Dacia Maraini racconta il padre Fosco: incontro a ingresso libero Articoli correlati Dacia Maraini, incontro e spettacolo al Teatro delle DonneFirenze, 13 febbraio 2026 - La declinazione di un legame straordinario tra padre e figlia, attraversato dagli elementi della Natura meravigliosa,... Leggi anche: Dacia Maraini e Italia Nostra: a Roma un incontro tra letteratura e tutela della memoria venerdì 30 gennaio Tutti gli aggiornamenti su Dacia Maraini Discussioni sull' argomento Giornata delle Università Svelate 2026: incontro con Dacia Maraini; Referendum, Maraini: Vedo una voglia di punire i magistrati e limitare la loro libertà. Giornata delle Università Svelate 2026: incontro con Dacia MarainiVenerdì 20 marzo torna la Giornata delle Università Svelate , promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, per ... nove.firenze.it Giornata delle Università Svelate, incontro con Dacia Maraini al Museo di Antropologia ed EtnologiaVenerdì 20 marzo torna la Giornata delle Università Svelate, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, ... 055firenze.it I Licei 'Einstein- da Vinci' hanno aperto le porte a Dacia Maraini, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, autrice di romanzi, saggi e opere teatrali... Leggi l'articolo - facebook.com facebook Il #20marzo in occasione della Giornata Nazionale delle Università e di #UniversitàSvelate, UNIFI apre le porte alla cittadinanza. Palazzo Nonfinito, Aula 1, ore 16 Dialogo con Dacia Maraini su Fosco Maraini Ore 18-20: Visite guidate gratuite al Museo di Antr x.com