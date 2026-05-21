Addio a Matteo Sonna il campionissimo degli Alpini che fu anche Cavaliere

Oggi nella Val di Sole si svolge il funerale di Matteo Sonna, 85 anni, riconosciuto come uno dei più anziani alpini della zona. Nato e vissuto in questa comunità, Sonna è stato ricordato come un campione tra le Penne Nere e ha ricevuto il titolo di Cavaliere. La cerimonia si tiene a Ossana, con familiari e amici che si riuniscono per salutarlo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che lo ha sempre considerato una figura di riferimento.

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