Addio a Matteo Sonna il campionissimo degli Alpini che fu anche Cavaliere
Oggi nella Val di Sole si svolge il funerale di Matteo Sonna, 85 anni, riconosciuto come uno dei più anziani alpini della zona. Nato e vissuto in questa comunità, Sonna è stato ricordato come un campione tra le Penne Nere e ha ricevuto il titolo di Cavaliere. La cerimonia si tiene a Ossana, con familiari e amici che si riuniscono per salutarlo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che lo ha sempre considerato una figura di riferimento.
A Ossana, ma più in generale in tutta la Val di Sole, quello di oggi sarà un giorno triste, il giorno dell’ultimo saluto all’85enne Matteo Sonna, decano degli alpini trentini e solandri che, come si usa dire per le Penne Nere che si spengono, è “andato avanti”.Il funeraleAlle 14:30 di oggi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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