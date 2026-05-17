Anche a Modena come sempre Matteo Salvini è il re degli sciacalli per distacco
A Modena, Matteo Salvini ha commentato subito il caso di un investimento che ha coinvolto otto persone, utilizzandolo per sostenere la propria posizione contro l’integrazione. Come in altre occasioni, il leader del partito di centrodestra ha preso posizione pubblicamente, senza attendere sviluppi o dettagli più approfonditi sulla vicenda. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di continue prese di posizione su temi di immigrazione e sicurezza.
Come accade sempre, Matteo Salvini ha immediatamente strumentalizzato il caso dell'investimento di otto persone a Modena per dire basta all'integrazione. Peccato che dietro il nome nord africano dell'investitore ci fosse un uomo nato a Bergamo, laureato, con problemi psichiatrici. Evidentemente, il caso di Rogoredo non ha insegnato nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Salvini da Napoli: "Trump sbaglia ad attaccare il Papa. Noi sempre amici degli americani"Trump e il Papa, la Flottilla, l'Unione europea e il padiglione russo alla Biennale di Venezia.
“The Amazing Salvini”: pioggia di meme su Matteo Salvini, accorso in Molise per monitorare la situazione post franaUna foto è diventata virale in poche ore: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini accovacciato sulla frana di Petacciato, lo sguardo chino...
Matteo Salvini continua a fare sciacallaggio su atti drammatici come quello di Modena Luca Boccoli a #4disera Weekend x.com
Salim El Koudri: questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. #ANSA facebook
Luca Signorelli is identified as the hero in Modena Italy today who saved a woman being attacked with a knife reddit
Salim Elkoudri inseguito per le vie di Modena dopo lo schianto: le immagini della catturaDuro Matteo Salvini: Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da ... lastampa.it
Salvini: A Modena un criminale di seconda generazione, un delitto infame. Meloni: Fatto gravissimoL'episodio avvenuto oggi pomeriggio a Modena ha provocato una inevitabile serie di reazioni politiche. Meloni: Fatto gravissimo, il responsabile risponsa fino ... gazzettadelsud.it