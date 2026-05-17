Anche a Modena come sempre Matteo Salvini è il re degli sciacalli per distacco

A Modena, Matteo Salvini ha commentato subito il caso di un investimento che ha coinvolto otto persone, utilizzandolo per sostenere la propria posizione contro l’integrazione. Come in altre occasioni, il leader del partito di centrodestra ha preso posizione pubblicamente, senza attendere sviluppi o dettagli più approfonditi sulla vicenda. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di continue prese di posizione su temi di immigrazione e sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui