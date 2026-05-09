Da Australia Brasile Sudafrica e Canada a Genova | l’abbraccio mondiale degli Alpini che commuove il Ducale
Centinaia di alpini provenienti da Australia, Brasile, Sudafrica e Canada si sono riuniti questa mattina nel Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova per l’appuntamento annuale. L’evento, legato alle adunate, ha visto la partecipazione di penne nere che in passato hanno svolto la leva militare in diverse parti del mondo. La cerimonia ha coinvolto alpini di varie nazionalità, creando un momento di incontro e condivisione.
Centinaia di alpini provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento questa mattina nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per l’appuntamento annuale che, in occasione delle adunate, riunisce le penne nere che negli scorsi decenni hanno fatto la ‘seconda naja’ trasferendosi con.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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