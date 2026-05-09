Da Australia Brasile Sudafrica e Canada a Genova | l’abbraccio mondiale degli Alpini che commuove il Ducale

Centinaia di alpini provenienti da Australia, Brasile, Sudafrica e Canada si sono riuniti questa mattina nel Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova per l’appuntamento annuale. L’evento, legato alle adunate, ha visto la partecipazione di penne nere che in passato hanno svolto la leva militare in diverse parti del mondo. La cerimonia ha coinvolto alpini di varie nazionalità, creando un momento di incontro e condivisione.

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