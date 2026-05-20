E' morto George Eastman una delle facce più note degli Spaghetti Western

Una faccia che non potete non riconoscere e associare all’epopea gloriosa del cinema di genere italiano e in particolare degli “spaghetti western”. L'attore e sceneggiatore George Eastman, al secolo Luigi Montefiori è morto la notte scorsa a Roma, all’età di 83 anni.Due metri d’altezza, passato. 🔗 Leggi su Today.it

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Grazie per tutto. #luigimontefiori #GeorgeEastman #rip #20maggio x.com

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