Nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2026, a Roma, nella clinica Gemelli Curae, è deceduto George Eastman, il nome d'arte di Luigi Montefiori. Attore noto per aver interpretato il Minotauro nel film di Fellini e per aver partecipato a numerosi spaghetti western, Eastman aveva 80 anni. La sua carriera cinematografica si estendeva su diversi decenni e comprendeva ruoli in vari generi, lasciando un segno nel cinema di genere italiano.

È morto nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2026 a Roma, nella clinica Gemelli Curae, George Eastman, al secolo Luigi Montefiori, uno degli ultimi giganti del cinema di genere italiano. Aveva 83 anni e le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia: lascia la moglie Manuela, i tre figli Evelina, Arianna e Tommaso, e due nipotini di pochi mesi. Due metri di altezza, fisico imponente, volto indimenticabile. Luigi Montefiori aveva scelto per la sua carriera cinematografica uno pseudonimo americano, per il quale si era ispirato all’imprenditore George Eastman, fondatore della Kodak. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morto George Eastman, il Minotauro di Fellini e star degli spaghetti western

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