Il 21 maggio 2026 si è spento l’imprenditore nato nel 1942, noto per aver avviato la sua prima attività all’età di 16 anni. Nel corso degli anni, ha consolidato il suo ruolo nel tessuto economico locale, diventando un punto di riferimento. La sua presenza nel territorio di Prato ha segnato un percorso imprenditoriale che ha influenzato diverse generazioni di operatori. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità imprenditoriale e per il contesto locale.

Prato, 21 maggio 2026 – Addio all’imprenditore Domenico Giannerini. Classe 1942, Giannerini era una figura di rilievo per il territorio pratese. “Ha dedicato la sua vita al lavoro e alla crescita della propria comunità – raccontano in una nota congiunta il presidente Emiliano Melani, la direttrice Cinzia Grassi, il vicepresidente Nazionale Claudio Bettazzi, tutto il gruppo dirigente e l’intero sistema Cna Toscana Centro – Ha iniziato giovanissimo, a soli 9 anni, e avviando già a 16 anni la sua attività in proprio, scegliendo la già Cna di Prato come riferimento associativo rivestendo il ruolo di presidente della sede di Montemurlo e poi dirigente in Federmoda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Domenico Giannerini. “A 16 anni aprì la sua prima attività, era un punto di riferimento”

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