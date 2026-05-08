A Recanati si piange la scomparsa di Marco Marconi, ex poliziotto deceduto a 62 anni a causa di una malattia. La notizia ha causato dolore tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua lunga carriera e il ruolo di punto di riferimento nel settore della sicurezza pubblica. La sua morte è stata confermata ufficialmente e ha suscitato cordoglio anche nel mondo della polizia di Stato.

Lutto a Recanati e nel mondo della polizia di Stato per Marco Marconi, morto a 62 anni dopo una malattia. Da due anni era in pensione, ma il suo nome era rimasto un punto di riferimento per i colleghi e tanti cittadini che avevano avuto modo di conoscerlo alla Questura di Macerata. Dopo il corso di formazione a Trieste, aveva prestato servizio a Roma e a Milano, fino all’approdo nelle Marche. A Macerata aveva ricoperto il ruolo di sostituto commissario nella Divisione anticrimine, occupandosi in particolare di polizia giudiziaria, ammonimenti del questore e violenza di genere. Il funerale sarà oggi alle 16 nella parrocchia Cristo Redentore. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi di chi ha lavorato al suo fianco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex poliziotto Marconi: "Era un punto di riferimento"

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