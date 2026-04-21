L’addio a Paolo Faconti | Era punto di riferimento Preparato e professionale

La città si stringe intorno alla perdita di Paolo Faconti, che ha ricoperto i ruoli di direttore di Confindustria e di Ance. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra cittadini e colleghi. Il sindaco ha ricordato Faconti come un punto di riferimento per le aziende locali, sottolineando la sua preparazione e professionalità. La notizia è stata condivisa attraverso comunicati ufficiali e commenti pubblici, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Paolo Faconti, direttore di Confindustria e di Ance. "È stato – dice il sindaco Pierluigi Pieracchini – punto di riferimento per le aziende. Ha lavorato con determinazione per rafforzare la collaborazione tra enti, associazioni e imprese. Perdiamo un professionista stimato, profondamente legato al territorio". Per l’assessore Giacomo Giampedrone "se ne va un amico e una figura di grandissima rilevanza per tutta la comunità". Anche Andrea Cantadori, prefetto, definisce Faconti "un uomo di mediazione e prezioso punto di riferimento per le istituzioni e per il mondo industriale e sindacale". Raffaella Paita, presidente di Italia Viva al Senato, lo descrive come una "persona dai modi garbati e di grandi competenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

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