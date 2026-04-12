Commercio | stop a nuove aperture di negozi di souvenir nel centro storico
La giunta comunale ha approvato una delibera che vieta l’apertura di nuovi negozi nel centro storico dedicati principalmente alla vendita di souvenir e prodotti simili. La decisione interessa esclusivamente le attività di questo tipo, senza coinvolgere altri settori commerciali. La misura mira a regolamentare l’occupazione commerciale nella zona e a preservare l’aspetto storico e culturale del quartiere. La delibera entrerà in vigore immediatamente.
La giunta comunale ha approvato una delibera che vieta l’apertura di nuovi esercizi commerciali con attività prevalente o esclusiva di vendita di souvenir e prodotti analoghi. Il divieto si applica alle strade e alle piazze comprese nelle cosiddette ‘Zona A’ e ‘Zona B’ del centro storico (ovvero.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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