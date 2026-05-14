Famila raddoppia a Foggia | inaugurato il secondo superstore 48 nuovi posti di lavoro

Da foggiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Foggia è stato aperto il secondo negozio della catena Famila, gestito dal Gruppo Megamark. L’attività si trova in via Federico Spera 1C e rappresenta un ampliamento della presenza commerciale nella zona. Con questa apertura, sono stati creati 48 nuovi posti di lavoro nel territorio. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e autorità locali, che hanno partecipato alla scopertura del nuovo punto vendita.

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Questa mattina il Gruppo Megamark ha inaugurato a Foggia il secondo Famila Superstore cittadino, in via Federico Spera 1C. La nuova apertura rientra nel piano industriale 20252026 del gruppo di Trani, che prevede in Puglia dieci nuove aperture e undici ristrutturazioni, per un investimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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